Экс-посол США с рюмкой водки сказал "тост" примирения для Украины и РФ

Дипломат под поздравлением опубликовал фото с бутылкой водки / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-посол США в России Майкл Макфол в Twitter поздравил всех с Новым годом и пожелал мира украинцам и россиянам.

"Я знаю много русских и украинцев. Я не знаю никого, кто хочет войны между этими двумя великими народами. С новым годом!", – написал он.

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Макфол о Путине

13 декабря 2021 года Макфол заявлял, что главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая и успешная Украина. Это может повлиять на катастрофические для путинского режима процессы внутри России

В декабре 2020 года он предполагал, что президент США Джо Байден не станет искать личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, а будет предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с другими странами бывшего СССР, в том числе Украиной.

А в 2018 году Макфол на слушаниях в Конгрессе заявлял, что президент РФ Владимир Путин пытается ослабить позиции Запада, и для этого создает фейковые организации, использует деньги олигархов и спецслужб, подкупает политиков и ворует информацию.

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В июле 2021 В США выдвинули кандидатами на должность посла в Украине профессора политических наук Майкла Макфола и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.