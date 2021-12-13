Даже не НАТО. В США назвали главный страх Путина

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая и успешная Украина. Это может повлиять на катастрофические для путинского режима процессы внутри России.
Такое мнение высказал в интервью Украинской правде экс-посол США в России Майкл Макфол.
Он напомнил, что долгое время наблюдает за Путиным, а ранее даже встречался с ним лично.
Далее по теме
"Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которая длится уже много времени. Но вот что реально, так это украинская демократия", – сказал Макфол.
Американский дипломат отметил, что у Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации.
"И он знает, как это управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, и все это называется автократией. И если люди из мифической "единой нации" могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России. Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах", – подчеркнул экс-посол.
Макфол добавил, что для уничтожения демократического движения Украины Кремль даже решил пойти на нее войной.
Путин боится процветающей Украины
- В последние недели только и говорят о требованиях Путина к Западу предоставить Москве гарантии нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать туда Украину. Но на самом деле главная угроза для Кремля даже не близость Альянса к границам. Ранее польско-американский историк, писательница, журналистка, редактор "The Economist" и член издательского совета "The Washington Post" Эн Эплбаум называла главным опасением Путина – процветающая Украина.
- Экс-помощник госсекретаря США, директор по вопросам прав человека и демократии "Института Маккейна" Дэвид Крамер говорил, что путинский режим боится успешной Украины, как огня.
- Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах, координатор санкционной политики в администрации президента США Барака Обамы Дэниел Фрид тоже говорил, что свободная Украина является разочарованием для Путина.