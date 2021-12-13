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Даже не НАТО. В США назвали главный страх Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
13 декабря, 13:19
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Хозяин Кремля опасается, что россияне возьмут пример с украинцев
Макфол рассказал, чего больше всего боится Путин. Коллаж "Сегодня"
Макфол рассказал, чего больше всего боится Путин. Коллаж "Сегодня"

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая и успешная Украина. Это может повлиять на катастрофические для путинского режима процессы внутри России.

Такое мнение высказал в интервью Украинской правде экс-посол США в России Майкл Макфол.

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Он напомнил, что долгое время наблюдает за Путиным, а ранее даже встречался с ним лично.

"Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которая длится уже много времени. Но вот что реально, так это украинская демократия", – сказал Макфол.

Американский дипломат отметил, что у Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации.

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"И он знает, как это управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, и все это называется автократией. И если люди из мифической "единой нации" могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России. Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах", – подчеркнул экс-посол.

Макфол добавил, что для уничтожения демократического движения Украины Кремль даже решил пойти на нее войной.

Путин боится процветающей Украины

  • В последние недели только и говорят о требованиях Путина к Западу предоставить Москве гарантии нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать туда Украину. Но на самом деле главная угроза для Кремля даже не близость Альянса к границам. Ранее польско-американский историк, писательница, журналистка, редактор "The Economist" и член издательского совета "The Washington Post" Эн Эплбаум называла главным опасением Путина – процветающая Украина.
  • Экс-помощник госсекретаря США, директор по вопросам прав человека и демократии "Института Маккейна" Дэвид Крамер говорил, что путинский режим боится успешной Украины, как огня.
  • Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах, координатор санкционной политики в администрации президента США Барака Обамы Дэниел Фрид тоже говорил, что свободная Украина является разочарованием для Путина.

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