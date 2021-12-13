Даже не НАТО. В США назвали главный страх Путина

Хозяин Кремля опасается, что россияне возьмут пример с украинцев

Макфол рассказал, чего больше всего боится Путин. Коллаж "Сегодня"

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а именно демократическая и успешная Украина. Это может повлиять на катастрофические для путинского режима процессы внутри России.

Такое мнение высказал в интервью Украинской правде экс-посол США в России Майкл Макфол.

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Он напомнил, что долгое время наблюдает за Путиным, а ранее даже встречался с ним лично.

"Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которая длится уже много времени. Но вот что реально, так это украинская демократия", – сказал Макфол.

Американский дипломат отметил, что у Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации.

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"И он знает, как это управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности, и все это называется автократией. И если люди из мифической "единой нации" могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России. Он мечтает о том, чтобы демократия в Украине потерпела крах", – подчеркнул экс-посол.

Макфол добавил, что для уничтожения демократического движения Украины Кремль даже решил пойти на нее войной.

Путин боится процветающей Украины