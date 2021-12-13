Навіть не НАТО. У США назвали головний страх Путіна

Господар Кремля побоюється, що росіяни візьмуть приклад з українців

Макфол розповів, чого найбільше боїться Путін. Колаж "Сьогодні"

Головною загрозою для президента РФ Володимира Путіна є не розширення НАТО на схід, а саме демократична та успішна Україна. Це може вплинути на катастрофічні для путінського режиму процеси усередині Росії.

Таку думку висловив в інтерв'ю Українській правді експосол США у Росії Майкл Макфол.

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Він нагадав, що довго спостерігає за Путіним, а раніше навіть зустрічався з ним особисто.

"Мені здається, що Путін відчуває загрозу не так від експансії НАТО в Україні, як від демократії в Україні. Це номер один загроза для нього. Оскільки загроза НАТО не є реальною, ми бачимо дискусію навколо цього, яка триває вже багато часу. Але ось що реально, то це українська демократія", – сказав Макфол.

Американський дипломат зазначив, що Путін має свою теорію, як влаштований світ. Він вважає, що українці та росіяни – це представники однієї нації.

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"І він знає, як це керувати Росією, коли у неї є сильний лідер, консервативні цінності, і все це називається автократією. І якщо люди з міфічної "єдиної нації" можуть здобути цю демократію, мати свободу виборів, незалежні медіа, громадянське суспільство, йому буде важко утримувати свою легітимність у Росії. Він мріє про те, щоб демократія в Україні зазнала краху", – наголосив експосол.

Макфол додав, що для знищення демократичного руху України Кремль навіть вирішив піти на неї війною.

Путін боїться квітучої України