Ефір різко перервався! Депутат з "Слуг" здивував усіх під час спілкування з телеведучою (відео)

Депутат зі "Слуг" в прямому ефірі опитав колег / Колаж "Сьогодні"
Не всі народні депутати навіть провладної партії "Слуга народу" знають, що міністр екології України Роман Абрамовський написав заяву про відставку і очікує голосування ВР за своє звільнення.
На відповідне запитання в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп Артем Дмитрук трохи забарився на тему Абрамовського. В результаті він попрямував в сесійний зал до Давида Арахамії, щоб отримати відповідь на питання журналістів, як йдуть справи зі звільненням Абрамовського.
Все знає Арахамія
"Не знаю, не чув. Можу піти запитати у когось зі своїх колег. Може у Давида Арахамії", – з такими словами Дмитрук зайшов до сесійної зали.
Через хвилину він повернувся і повідомив телеглядачам, що до прийняття державного бюджету Абрамовський залишиться в своєму кріслі.
"А якщо дивитися по тій процедурі, яка зараз, то можливе голосування за бюджет в першому читанні у нас буде тільки на наступному пленарному тижні – у вівторок. Тобто, по міністру екології питання на цьому тижні може навіть не піднятися, ми не вийдемо з розгляду питання по бюджету" , – сказав Артем Дмитрук.
Ситуація з Абрамовським
- 19 жовтня стало відомо, що міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення. Про це журналістам розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
- У квітні Абрамовський вказував на неможливість виконати Національний план по скороченню викидів (НПСВ) на ТЕС і ТЕЦ України в короткі терміни через проблеми відсутності фінансування відповідних заходів.
- Взагалі 15 грудня минулого року Абрамовський вже писав заяву про відставку, про що тоді заявив голова ВР Дмитро Разумков.