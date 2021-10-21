Эфир резко прервался! Депутат из "Слуг" удивил всех во время общения с телеведущей (видео)

Депутат из "Слуг" в прямом эфире опросил коллег / Коллаж "Сегодня"

Не все народные депутаты даже провластной партии "Слуга народа" знают, что министр экологии Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке и ожидает голосования ВР по своему увольнению.

На соответствующий вопрос в прямом эфире телеканала "Украина 24" нардеп Артем Дмитрук немного замешкался на тему Абрамовского. В результате он направился в сессионный зал к Давиду Арахамии, чтобы получить ответ на вопрос журналистов, как обстоят дела с увольнением Абрамовского.

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Все знает Арахамия

"Не знаю, не слышал. Могу пойти спросить у кого-то из своих коллег. Может у Давида Арахамии", – с такими словами Дмитрук зашел в сессионный зал.

Через минуту он вернулся и сообщил телезрителям, что до принятия государственного бюджета Абрамовский останется в своем кресле.

"А если смотреть по той процедуре, которая сейчас, то возможное голосование за бюджет в первом чтении у нас будет только на следующей пленарной неделе – во вторник. То есть, по министру экологии вопрос на этой неделе может даже не подняться, мы не выйдем из рассмотрения вопроса по бюджету", – сказал Артем Дмитрук.

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Ситуация с Абрамовским