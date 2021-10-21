Эфир резко прервался! Депутат из "Слуг" удивил всех во время общения с телеведущей (видео)

Депутат из "Слуг" в прямом эфире опросил коллег / Коллаж "Сегодня"
Не все народные депутаты даже провластной партии "Слуга народа" знают, что министр экологии Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке и ожидает голосования ВР по своему увольнению.
На соответствующий вопрос в прямом эфире телеканала "Украина 24" нардеп Артем Дмитрук немного замешкался на тему Абрамовского. В результате он направился в сессионный зал к Давиду Арахамии, чтобы получить ответ на вопрос журналистов, как обстоят дела с увольнением Абрамовского.
Все знает Арахамия
"Не знаю, не слышал. Могу пойти спросить у кого-то из своих коллег. Может у Давида Арахамии", – с такими словами Дмитрук зашел в сессионный зал.
Через минуту он вернулся и сообщил телезрителям, что до принятия государственного бюджета Абрамовский останется в своем кресле.
"А если смотреть по той процедуре, которая сейчас, то возможное голосование за бюджет в первом чтении у нас будет только на следующей пленарной неделе – во вторник. То есть, по министру экологии вопрос на этой неделе может даже не подняться, мы не выйдем из рассмотрения вопроса по бюджету", – сказал Артем Дмитрук.
Ситуация с Абрамовским
- 19 октября стало известно, что министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об увольнении. Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- В апреле Абрамовский указывал на невозможность выполнить Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.
- Вообще 15 декабря прошлого года Абрамовский уже писал заявление об отставке, о чем тогда заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.