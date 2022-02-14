Єднання, день 1. Яким буде нове свято за рішенням Зеленського

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом започаткував нове державне свято – День Єднання. Воно відзначатиметься щороку 16 лютого.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Особливості свята

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на громадську свідомість: оголосити 16 лютого 2022 р. Днем Єднання.

В цей день:

підняти Державний прапор України на будинках та спорудах у всіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України у державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України", – йдеться у відповідному указі президента.

На честь цього свята Зеленський також розпорядився:

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протягом доби затвердити план щодо підвищення забезпечення солдатів з 1 березня на 30%,

забезпечити щоденне онлайн-інформування про реальну ситуацію у сфері безпеки,

прискорити формування територіальної оборони

забезпечити належне виконання чиновниками своїх обов'язків.

Обстановка

16 лютого було обрано як День Єднання невипадково. Як відомо, на цю дату та найближчими днями припадають прогнози різних експертів та західних ЗМІ щодо нападу на Україну військ Росії.

Однак, наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов не вірить, що 14-16 лютого розпочнеться війна.

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого.

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Американський президент Джо Байден, який ще минулого тижня говорив, що напад відбудеться найближчими днями, вже не такий категоричний.

Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня", але не 16-го.