Единение, день 1. Каким будет новый праздник по решению Зеленского

Зеленский дал Украине новый праздник / Коллаж "Сегодня"
Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День Единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Особенности праздника
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем Единения.
В этот день:
- поднять Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
- исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
- провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", – говорится в соответствующем указе президента.
В честь данного праздника Зеленский также распорядился:
- в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,
- обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,
- ускорить формирование территориальной обороны
- обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.
Обстановка
16 февраля было выбрано в качестве Дня Единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ относительно нападения на Украину войск России.
Однако, например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит, что 14-16 февраля начнется война.
Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.
Американский президент Джо Байден, который еще на прошлой неделе говорил, что нападение произойдет в ближайшие дни, уже не так категоричен.
Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого вторжения России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день", но не 16-го.