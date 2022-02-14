Единение, день 1. Каким будет новый праздник по решению Зеленского

Зеленский дал Украине новый праздник / Коллаж "Сегодня"

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День Единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Особенности праздника

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем Единения.

В этот день:

поднять Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", – говорится в соответствующем указе президента.

В честь данного праздника Зеленский также распорядился:

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в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,

обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,

ускорить формирование территориальной обороны

обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.

Обстановка

16 февраля было выбрано в качестве Дня Единения неслучайно. Как известно, на эту дату и на ближайшие дни приходятся прогнозы разных экспертов и западных СМИ относительно нападения на Украину войск России.

Однако, например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит, что 14-16 февраля начнется война.

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.

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Американский президент Джо Байден, который еще на прошлой неделе говорил, что нападение произойдет в ближайшие дни, уже не так категоричен.

Представитель Пентагона Джон Кирби и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смогли назвать конкретную дату предполагаемого вторжения России в Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день", но не 16-го.