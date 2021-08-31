"Диявол в деталях" – Зеленський озвучив свої очікування від зустрічі з Байденом

Зеленський сподівається на результативний діалог з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати, які він очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє ТСН у вівторок, 31 серпня.
За словами українського лідера, в ході візиту в США буде підписан ряд угод. Також він повідомив, що 31 серпня у нього заплановані 8 зустрічей. Перша відбудеться в Міністерстві енергетики, а потім в Пентагоні.
"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут з " Північного потоку". Мають бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: має бути тому, що диявол – в деталях. Треба почекати трохи", – сказав Зеленський.
Зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 1 вересня. Володимира Зеленського очікують в Білому домі після обіду. Заплановано спілкування віч-на-віч. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що дружину президента Олену Зеленську очікує насичена програма заходів в США.
Також сайт "Сьогодны" з'ясував, чому візит Зеленського відкладали, як велася підготовка до переговорів, про що говоритимуть глави держав і чого чекати Україні від цієї зустрічі.
Ми писали:
- У Білому домі анонсували, що на зустрічі планують обговорити співпрацю в сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проект "Північний потік – 2".
- Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави до Америки.