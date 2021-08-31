"Дьявол в деталях" – Зеленский озвучил свои ожидания от встречи с Байденом

Зеленский надеется на результативный диалог с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах, которые он ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТСН во вторник, 31 августа.
По словам украинского лидера, в ходе визита в США будет подписан ряд соглашений. Также он сообщил, что 31 августа у него запланированы 8 встреч. Первая состоится в Министерстве энергетики, а потом – в Пентагоне.
"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол – в деталях. Надо подождать немного", – сказал Зеленский.
Встреча с президентом Джо Байденом состоится 1 сентября. Владимира Зеленского ожидают в Белом доме после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что супругу президента Елену Зеленскую ожидает насыщенная программа мероприятий в США.
Также сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского откладывали, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.
Мы писали:
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