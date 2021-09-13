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"Dyakuyu usim": Данілов потролив противників латиниці

Сергій Мартинець
13 вересня, 18:05
Чиновник не відмовився від своїх слів, а навпаки готовий обговорювати питання відмови України від кирилиці

Секретар РНБО пропонує відмовитися від кирилиці

Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова здивувала реакція суспільства на його слова про перехід України з кирилиці на латиницю. У відповідь він віджартувався фразою на латиниці.

Про це чиновник написав у Facebook.

Він не відмовився від своєї заяви і навіть готовий далі обговорювати скандальне питання.

"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле", – заявив Данілов.

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І наостанок секретар РНБО написав українське послання латиницею: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu".

Відмітимо, що українців обурила заява Данілова, мовляв, Україні потрібно перейти з кирилиці на латиницю. У Мережі думки розділилися, частина підтримують заяви Данілова, а частина категорично проти.

Кирилиця чи латиниця – історія питання

  • Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.
  • Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.
  • Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.

Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.

У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.

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