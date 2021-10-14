Донбас буде автономією? Козак заявив, що вирішив з Нуланд питання щодо України

Козак після зустрічі з Нуланд повідомив про нібито позицію США щодо статусу Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд нібито підтвердила – врегулювання ситуації на південному сході України можливо тільки при узгодженні особливого статусу Донбасу.

Про це повідомляє РБК.



"У ході переговорів було підтверджено озвучену в Женеві позицію США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий", – сказав Козак.



За його словами, сторони погодилися, що єдиною основою для вирішення ситуації залишаються Мінські угоди. За словами Козака, вони з Нуланд домовилися про продовження взаємних консультацій з цього питання.

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