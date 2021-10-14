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Донбасс будет автономией? Козак заявил, что решил с Нуланд вопрос по Украине

Мария Дмитренко
14 октября, 15:49
Ранее консультации по украинскому вопросу вели Сурков и Волкер, но процесс заглох в 2019 году

Козак после встречи с Нуланд сообщил о якобы позиции США по статусу Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд якобы подтвердила – урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при согласовании особого статуса Донбасса.

Об этом сообщает РБК.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", — сказал Козак.

По его словам, стороны согласились, что единственной основной для решения ситуации остаются минские соглашения. По словам Козака, они с Нуланд договорились о продолжении взаимных консультаций по этому вопросу.

Формат "США-Россия"

  • Как известно, до 2019 года российско-американские переговоры по Донбассу вели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
  • 21 августа 2017 года состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. По словам помощника Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".
  • Вторая встреча состоялась тайно 7 октября того же года в Белграде (Сербия). Переговоры прошли в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.
  • Третья встреча прошла 13 ноября снова в Белграде. Тогда Сурков и Волкер договорились сотрудничать по Донбассу.
  • Четвертый раз Сурков и Волкер провели переговоры по Донбассу 26 января 2018 года в Дубае (ОАЭ). Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса, но из-за разных подходов в этом вопросе добиться единого взгляда не удалось.

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