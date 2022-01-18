Мусимо довести, що не нападуть — Кулеба поставив ультиматум Кремлю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав авторську статтю для французького видання Le Figaro, де розповів, як Росія може довести, що не планує нападати на Україну. Текст статті опублікований на сайті МЗС України.
"Кремль не отримав те, чого прагнув. Це не дивно, враховуючи неправомірний і приголомшливий характер російських вимог. Тепер питання про те, що буде далі. Я переконаний, що єдиний спосіб для Росії довести, що вона справді не планує нового нападу на Україну – це продовження нею дискусії в рамках існуючих форматів", – пише Кулеба.
Він наголосив, що Москва ніколи не мала правдоподібної причини для того, щоб стягувати понад сто тисяч військових до кордонів України і нагнітати військову риторику. Водночас, нагадує міністр, Україна не планувала і не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі.
"Разом із Францією та Німеччиною як посередниками ми провели весь 2021 рік у пошуку політичних та дипломатичних рішень на основі Мінських домовленостей. Новий етап тиску Володимира Путіна спрямований не лише проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема, вимагаючи права вето щодо нашого євроатлантичного курсу. Президент Росії прагне насамперед принизити Захід та встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема, французів", – написав Кулеба.
Загроза нападу Росії
- 12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська з чотирьох областей поблизу українських кордонів — нібито через загрозу розширення НАТО.
- Крім того, Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО.
- Експерти прогнозують, що найвірогідніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ. Але, як стало відомо The New York Times, напад можуть перенести через погоду.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. Причина в тому, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- 10 січня Чехія, Литва, Канада та Німеччина заявили про те, що планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Військова допомога включатиме не лише постачання зброї, а й ширшу співпрацю. Зокрема, Україні допоможуть обладнанням, інструкторами, реабілітацією.