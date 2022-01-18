Должны доказать, что не нападут — Кулеба поставил ультиматум Кремлю

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал авторскую статью для французского издания Le Figaro, в которой рассказал, как Россия может доказать, что не планирует нападать на Украину. Текст статьи опубликован на сайте МИД Украины.
"Кремль не получил то, к чему стремился. Это неудивительно, учитывая неправомерный и ошеломляющий характер российских требований. Теперь вопрос о том, что будет дальше. Я убежден, что единственный способ для России доказать, что она действительно не планирует новое нападение на Украину, — это продолжение ею дискуссии в рамках существующих форматов", — пишет Кулеба.
Он подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику. В то же время, напоминает министр, Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе.
"Вместе с Францией и Германией как посредниками мы провели весь 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе Минских договоренностей. Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето относительно нашего евроатлантического курса. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", — написал Кулеба.
Угроза нападения России
- 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ — якобы из-за угрозы расширения НАТО.
- Кроме того, Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.
- Эксперты прогнозируют, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск. Но, как стало известно The New York Times, нападение могут перенести из-за погоды.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. Причина в том, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- 10 января Чехия, Литва, Канада и Германия заявили о том, что планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. Военная помощь будет включать не только поставки оружия, а и более широкое сотрудничество. В частности, Украине помогут оборудованием, инструкторами, реабилитацией.