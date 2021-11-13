Довгоочікувана прем'єра: розслідувачі Bellingcat покажуть, хто злив "вагенрівців"

Вночі проти 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а фактично до Києва). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький, глава ОПУ Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець. У кабінеті також перебувала секретарка президента Марія Левченко. В результаті бойовики не прилетіли до Києва.