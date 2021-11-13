Долгожданная премьера: расследователи Bellingcat покажут, кто слил "вагенровцев"

Стало известно, когда выйдет фильм / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей недели Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует свое расследование о "Вагнергейте". Об этом сообщается в Twitter Bellingcat.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет Вагнергейт, в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", — говорится в сообщении.

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Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. По непроверенной информации, украинские спецслужбы якобы планировали, что как только самолет вылетит из Минска – его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). Но что-то пошло не так и в результате боевики не прилетели в Киев. Одна из версий – утечка информации спецслужб.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.