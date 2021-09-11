До ЄС кілька світлових років: президент Естонії знову "наїхала" на Україну

Кірсті Кальюлайд зробила неприємну для нас заяву

Президент Естонії Кірсті Кальюлайд після того, як раніше заявляла про 20 років для вступу України в ЄС, цього разу озвучила ще більш похмурі перспективи, мовляв, нашу країну від Євросоюзу відокремлює кілька світлових років.

Про це вона заявила на форумі YES Brainstorming в Києві, який організований "Ялтинською європейською стратегією" і Фондом Віктора Пінчука, передає Європейська правда.

За її словами, всі прогнози базуються на попередньому досвіді. Вона нагадала, що Україна для вступу в ЄС повинна виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані кількох світлових років" від їх виконання (один світловий рік дорівнює 63 242 рокам на Землі).

Вона привела як приклад неприємний випадок з естонським бізнесом в Україні.

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"На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання копенгагенських критеріїв. Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в Україні, але до неї прийшов адвокат (не буду говорити, кого він представляв) і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій. Тому коли запитують, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна", – розповіла Кальюлайд.

Водночас президент Естонії дуже хоче, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС.

Копенгагенські критерії для членства в ЄС

Географічні критерії: країна має розміщуватися на Європейському континенті.

Політичні критерії: демократія, верховенство права, права людини, повага і захист прав меншин мають бути пріоритетом для держави.

Економічні критерії: потрібно, щоб країни-кандидати мали чинну ринкову економіку і їхні виробники могли витримувати конкурентний тиск в межах ЄС.

Законодавчі критерії: всі потенційні члени повинні погодити свої закони з принципами європейського права, що формувалися протягом всієї історії ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Естонії говорила про перспективи членства України в НАТО. Вона вказала на головну нашу проблему, яка заважає інтеграції в Альянс.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали в Києві Спільну заяву про підтримку вступу України в Євросоюз.