Дмитрук відсторонився від МФО Разумкова через бійку в Одесі – що далі

Артем Дмитрук (ліворуч) та Дмитро Разумков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Позафракційний нардеп та член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук заявив, що припиняє свою діяльність у МФО через інцидент у міськраді Одеси.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Як людина принципова і законослухняна, я чекаю чесного та об'єктивного розслідування інциденту! З цією метою я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні "Розумна політика". Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію для своїх корисливих цілей!" – йдеться у повідомленні.

Також нардеп висловив свою позицію щодо інциденту. За словами Дмитрука, його нібито не пустили на нелегітимну земельну комісію в Одеській міськраді, тож вони з помічниками пробивалися силою.

"Я не боявся воювати проти земельної мафії, яка вже не один рік намагається привласнити собі ласі шматочки біля моря. Саме з цією метою я приїхав учора на засідання земельної комісії, але мене та мою команду, журналістів, порушуючи закон, намагалися не пустити!" – сказав нардеп.

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Дмитрук додав, що розуміє – як депутат мав уникати фізичних методів вирішення конфлікту. "На жаль, мені довелося захищати права одеситів у єдиним доступний спосіб", – пояснив він.

Нардеп додав, що чекатиме рішення правоохоронних органів. Він вибачився перед "випадковими людьми, які могли постраждати".

Реакція Разумкова

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що знає про те, що Артем Дмитрук зупиняє свою діяльність у МФО "Розумна політика". Він також прокоментував бійку в міськраді.

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"Об'єктивно він (Артем Дмитрук. – Ред.) вже не перший рік боронить інтереси одеситів. Він бореться з незаконною забудовою, з незаконним виділенням землі. Ця земельна комісія вже не вперше намагається провести її (засідання. – Ред.) закрито, так, щоб ніхто не бачив, що там відбуватиметься... Кажуть про те, що будуть, вибачте за сленг, "пиляти", "розпилювати" гектари в Аркадії. І ці скандали в Одесі – вони постійно перебувають на порядку денному", – сказав Разумков.

Він додав, що вчора, 25 січня, Дмитрука не пустили на засідання комісії та фактично спровокували.

"Його велика помилка, і він її добре розуміє, сам про це говорить", – сказав ексспікер ВР.

Як розвивалися події?

25 січня Артем Дмитрук вчинив бійку в міськраді Одеси. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати в приватні руки шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися в зал і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Внаслідок інциденту кілька працівників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.

У поліції повідомили, що кваліфікували подію за ч. 3 ст. 296 КК (хуліганство).

Раніше ми повідомляли, що народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з парламентської фракції "Слуга народу".

Також нагадаємо, Дмитрук назвав покійного Ройтбурда педофілом та наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".