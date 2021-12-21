Звинувачують за 7 статтями. Дівчина Протасевича звернулася до Лукашенка із проханням

Софія Сапега (ліворуч) та Олександр Лукашенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Громадянка РФ Софія Сапега, яку в Білорусі звинуватили за сімома статтями Кримінального кодексу, написала прохання про помилування на ім'я самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це її вітчим Сергій Дудич розповів в ефірі радіостанції Ехо Москви.

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За його словами, вся сім'я сподівається, що Лукашенко ухвалить позитивне рішення. Дудич додав, що чекатиме на рішення білоруської влади. На цей момент дівчина перебуває у Мінську під домашнім арештом.

Громадянку РФ звинувачують в:

умисних діях, спрямованих у розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою соціальної належності (ч. 3 ст. 130); Реклама

організації насильства та погроз його застосування щодо працівників органів внутрішніх справ та їхніх близьких (ч. 4 ст. 16 та ст. 364);

організації впливу на співробітників органів внутрішніх справ для зміни характеру їхньої законної діяльності, поширення наклепу та відомостей про них (ч. 4 ст. 16 та ст. 365);

організації насильства та погроз насильством щодо посадових осіб (ч. 4 ст. 16 та ч. 1 ст. 366); Реклама

організації погрози вбивством, насильством, знищенням та пошкодженням майна щодо суддів (ч. 4 ст. 16 та ст. 389);

організації перешкоди професійної діяльності журналіста, а також примусу до відмови від поширення інформації із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 16 та ст. 198);

умисному незаконному зборі, поширенні інформації про приватне життя та персональних даних іншої особи без її згоди (ч. 1 та 2 ст.203-1).

Затримання Сапеги та Протасевича