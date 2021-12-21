Обвиняют по 7 статьям. Девушка Протасевича обратилась к Лукашенко с просьбой

София Сапега (слева) и Александр Лукашенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Гражданка РФ София Сапега, которой в Беларуси предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом ее отчим Сергей Дудич рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы.
По его словам, вся семья надеется, что Лукашенко примет положительное решение. Дудич добавил, что будет ждать решения белорусских властей. На данный момент девушка находится в Минске под домашним арестом.
Гражданку РФ обвиняют в:
умышленных действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признако социальной принадлежности (ч.3 ст.130);
организации насилия и угроз его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких (ч.4 ст.16 и ст.364);
организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел для изменения характера их законной деятельности, распространении клеветы и сведений о них (ч.4 ст.16 и ст.365);
организации насилия и угроз насилием в отношении должностных лиц (ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366);
организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судей (ч.4 ст.16 и ст.389);
организации препятствия профессиональной деятельности журналиста, а также принуждении к отказу от распространения информации с применением насилия (ч.4 ст.16 и ст.198);
умышленном незаконном сборе, распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (ч.ч.1 и 2 ст.203-1).
Задержание Сапеги и Протасевича
- В воскресенье, 23 мая 2021 года, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже его и девушку перевели из СИЗО под домашний арест.
- По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.
- Позже в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.