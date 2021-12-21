Обвиняют по 7 статьям. Девушка Протасевича обратилась к Лукашенко с просьбой

София Сапега (слева) и Александр Лукашенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Гражданка РФ София Сапега, которой в Беларуси предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом ее отчим Сергей Дудич рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы.

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По его словам, вся семья надеется, что Лукашенко примет положительное решение. Дудич добавил, что будет ждать решения белорусских властей. На данный момент девушка находится в Минске под домашним арестом.

Гражданку РФ обвиняют в:

умышленных действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признако социальной принадлежности (ч.3 ст.130); Реклама

организации насилия и угроз его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких (ч.4 ст.16 и ст.364);

организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел для изменения характера их законной деятельности, распространении клеветы и сведений о них (ч.4 ст.16 и ст.365);

организации насилия и угроз насилием в отношении должностных лиц (ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366); Реклама

организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судей (ч.4 ст.16 и ст.389);

организации препятствия профессиональной деятельности журналиста, а также принуждении к отказу от распространения информации с применением насилия (ч.4 ст.16 и ст.198);

умышленном незаконном сборе, распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (ч.ч.1 и 2 ст.203-1).

Задержание Сапеги и Протасевича