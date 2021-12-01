Діти зможуть "купити життя в Україні": Зеленський несподівано обмовився (відео)

Зеленський обмовився у Раді. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час щорічного виступу у Верховній Раді випадково обмовився, говорячи про засоби для наступних поколінь за рахунок надр. Очевидно він хотів сказати, що діти зможуть використати ці кошти "для покупки житла в Україні", але натомість Зеленський сказав "для покупки власного життя в Україні".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що говорив Зеленський у Раді?