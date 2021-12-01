Діти зможуть "купити життя в Україні": Зеленський несподівано обмовився (відео)

Зеленський обмовився у Раді. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський під час щорічного виступу у Верховній Раді випадково обмовився, говорячи про засоби для наступних поколінь за рахунок надр. Очевидно він хотів сказати, що діти зможуть використати ці кошти "для покупки житла в Україні", але натомість Зеленський сказав "для покупки власного життя в Україні".
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що говорив Зеленський у Раді?
- Президент Володимир Зеленський сказав, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідний законопроєкт президент планує внести на розгляд нардепів 10 грудня. А до цього часу плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей.
- Також він сказав, що молодь із тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе здобути безкоштовну освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до вишу.
- Крім того, Зеленський ініціює подвійне громадянство для українців.