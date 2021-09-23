Депутати не вийдуть з Ради, поки не вирішать питання з олігархами

Депутати будуть до упору сьогодні розглядати питання олігархів. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада продовжила сьогоднішню свою роботу до того моменту, поки не буде розглянуто законопроєкт №5599 про олігархів. За нього депутати візьмуться з 12:30, після перерви.

Відповідне рішення було підтримано більшістю парламентаріїв.

Відзначимо, що засідання не може нормально стартувати з 10-ї ранку – депутати дві години були на перерві для консультацій.

"Нам треба проголосувати дві фундаментальні речі: перша – продовження сьогоднішнього дня до розгляду, як мінімум, питання №5599. Друге. Щодо питання №5600 (законопроєкт про підвищення податків), оскільки там ще йдуть процедурні моменти, він буде перенесений на наступний день. Але для того, щоб продовжити наш робочий день до розгляду №5599, ми повинні мати результативне голосування в залі", – сказав віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

В результаті 288 народних депутатів підтримали цю ідею.

Відзначимо, що спочатку планувалося засідання до 15:00, а о 16:00 мало відбутися позачергове засідання.

Що з законом про олігархів

1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці". Але є проблема – Комісія вже заявила, що дасть свій висновок щодо документу в середині грудня. Але в Раді не хочуть так довго чекати.

Читайте також в матеріалі "Сьогодні" про конфлікті між Разумковим і "слугами народу" через олігархічний закон.