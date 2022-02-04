Депутат Кузьміних не може прийти до НАБУ – адвокат ексклюзивно про проблему

Нардеп Сергій Кузьміних зараз у лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Підозрюваний в отриманні хабаря народний депутат Сергій Кузьміних перебуває на лікуванні та не зможе прийти на допит у НАБУ.

Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24 заявила його адвокат Лариса Криворучко.

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"28.01.2022 мій клієнт отримав кілька повісток у процесуальному статусі "свідок" на 31 число. У день допиту він захворів. З цієї причини, в канцелярію НАБУ мною було надіслано відповідний письмовий документ. Про те, що НАБУ нічого не отримало – це брехня , тому що мені надійшло електронною поштою підтвердження про отримання. Крім того, я зателефонувала детективу бюро і повідомила йому, що Кузьміних перебуває на лікарняному і що документи про це передані", – розповіла вона про ситуацію з повісткою.

Адвокат відмовилася відповідати на запитання про те, де перебуває депутат і на що він хворий, посилаючись на закон про медичну таємницю.

Також Криворучко повідомила, що, ймовірно, на лікуванні Кузьміних буде 10 днів.

Історія з НАБУ

3 лютого НАБУ оголосило у розшук Кузьміних через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутності його за місцем проживання та переховування від детективів.

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Водночас 4 лютого прессекретар НАБУ в ефірі телеканалу Україна 24 повідомила, що депутат та його адвокат відмовилися повідомляти слідство про медичний заклад, в якому він перебуває, тому слідчі були змушені оголосити його в розшук.

Крім того, Кузьміних на своїй сторінці у Facebook повідомив, що про розшук він дізнався з інтернету.

"Я з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не ховаюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Нині я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Усі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях, і найбільше зацікавлені розповісти про те, що сталося, та відстоювати свою позицію в суді", – написав він.

У чому звинувачують Кузьміних