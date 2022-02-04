Депутат Кузьминых не может прийти в НАБУ – адвокат эксклюзивно о проблеме

Нардеп Сергей Кузьминых сейчас в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня
Подозреваемый в получении взятки народный депутат Сергей Кузьминых находится на лечении и не сможет прийти на допрос в НАБУ.
Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу Украина 24 заявила его адвокат Лариса Криворучко.
"28.01.2022 мой клиент получил несколько повесток в процессуальном статусе "свидетель" на 31 число. В день допроса он заболел. По этой причине, в канцелярию НАБУ мной был отправлен соответствующий письменный документ. О том, что НАБУ ничего не получило – это вранье, потому что мне пришло по электронной почте подтверждение о получении. Кроме того, я позвонила детективу бюро и сообщила ему, что Кузьминых находится на больничном и что документы об этом переданы", – рассказала она о ситуации с повесткой.
Адвокат отказалась отвечать на вопрос о том, где находится депутат и чем он болен, ссылаясь на закон о медицинской тайне.
Также Криворучко сообщила, что предположительно на лечении Кузьминых будет 10 дней.
История с НАБУ
3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.
В то же время 4 февраля пресс-секретарь НАБУ в эфире телеканала Украина 24 сообщила, что депутат и его адвокат отказались сообщать следствию о медицинском учреждении, в котором он находится, по этой причине следователи были вынуждены объявить его в розыск.
Кроме того, Кузьминых на своей странице в Facebook сообщил, что о розыске он узнал из интернета.
"Я с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях, и больше всех заинтересованы рассказать о произошедшем и отстаивать свою позицию в суде", – написал он.
В чем обвиняют Кузьминых
- 28 января Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.