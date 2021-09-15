Данилюк оцінив передачу Венеціанській комісії закону про олігархів

Олександр Данилюк розкритикував законопроєкт. Колаж "Сьогодні"

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає законопроєкт про олігархів неконституційним і вважає правильним його передачу на експертизу Венеціанській комісії. Про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24".

Він упевнений, що олігархічний закон нібито сприяє узурпації влади в країні.

"Ну взагалі, якщо говорити про цей законопроєкт, то, на мою думку, він дійсно суперечить Конституції. Багато чого в країні відбувається, узурпують владу... Насправді і цей законопроєкт теж чітко цьому процесу допомагає. І зрозуміло, що мета цього законопроєкту – допомогти владі взяти контроль над медіаактивами. Це абсолютно чітко зрозуміло. Чи правильно відсилати на Венеціанську комісію – це вже рішення парламенту, як я розумію це вже зроблено. Завжди добре, коли отримуєш незалежну оцінку. Якщо є якісь сумніви, треба запитати тих, хто може дати оцінку. Тому я вважаю, що це правильний крок", – сказав Данилюк.

Що з законом про олігархів

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:

бере участь в політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;

вартість її активів (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – він потрапляє в реєстр олігархів.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же звернення виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, включення людини до спеціального реєстру, виходячи з його майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН. У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці".