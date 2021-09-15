Данилюк оценил передачу Венецианской комиссии закона об олигархах

Александр Данилюк раскритиковал законопроект. Коллаж "Сегодня"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает законопроект об олигархах неконституционным и считает правильным его передачу на экспертизу Венецианской комиссии. Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

Он уверен, что олигархический закон якобы способствует узурпации власти в стране.

"Ну вообще, если говорить об этом законопроекте, то, по моему мнению, он действительно противоречит Конституции. Много чего в стране происходит, узурпируют власть… На самом деле и этот законопроект тоже четко этому процессу помогает. И понятно, что цель этого законопроекта –помочь власти взять контроль над медиактивами. Это совершенно четко понятно. Правильно ли отсылать на Венецианскую комиссию – это уже решение парламента, как я понимаю это уже сделано. Всегда хорошо, когда получаешь независимую оценку. Если есть какие-то сомнения, надо спросить тех, кто может дать оценку. Поэтому я считаю, что это правильный шаг", – сказал Данилюк.

Что с законом об олигархах

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН. В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".