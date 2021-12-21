"Дадуть гіперзвукову зброю": Путін злякався, що Україна поверне Крим

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Росії Володимир Путін очікує від України наступу на тимчасово окупований Крим у разі, якщо США розміщуватиме своє озброєння на території країни.
Про це він заявив під час засідання колегії Міноборони Росії.
"Поставлять (США. – Ред.) в Україні гіперзвукову зброю, а потім під її прикриттям озброять і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони Росії, скажімо на Крим, за вигідних, як вони вважають, для себе обставин", – сказав Путін.
Зазначимо, українське керівництво неодноразово заявляло, що не збирається звільняти окуповані території силою, а лише політико-дипломатичним шляхом.
Окупація Криму Росією
- У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
- Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
- Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
- Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Раніше Путін на виступі перед розширеною колегією Міноборони звинуватив західні країни у нинішній "напруженій ситуації в Європі" та пригрозив НАТО через ракети в Україні. Влада США та України поки не коментувала нові заяви Путіна.
Також нагадаємо, Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.