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Мало не прибило: на журналістів з вікон Укрексімбанку звалився вазон (відео)

Сергій Мартинець
6 жовтня, 14:04
Для двох журналістів ледь не закінчився сумно протест під банком

Вазон дивом не впав на голову журналістам. Колаж "Сьогодні"

На мітингу під будівлю Укрексімбанку з вікна звалився вазон, який ледь не потрапив в журналістів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Представники ЗМІ прийшли на протест до Укрексімбанку. Під будівлею стояла головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва з колегою – саме в них ледь не потрапив вазон.

Відзначимо, що сьогодні журналісти зібралися на мітинг і вимагають відставки глави банку Євгена Мецгера за його скандальну поведінку на інтерв'ю.

З чого почався скандал

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанка склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений і зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприпустима.

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