Мало не прибило: на журналістів з вікон Укрексімбанку звалився вазон (відео)

Вазон дивом не впав на голову журналістам. Колаж "Сьогодні"

На мітингу під будівлю Укрексімбанку з вікна звалився вазон, який ледь не потрапив в журналістів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

Реклама

Представники ЗМІ прийшли на протест до Укрексімбанку. Під будівлею стояла головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва з колегою – саме в них ледь не потрапив вазон.

Відзначимо, що сьогодні журналісти зібралися на мітинг і вимагають відставки глави банку Євгена Мецгера за його скандальну поведінку на інтерв'ю.

З чого почався скандал