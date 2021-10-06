Чуть не прибило: на журналистов из окон Укрэксимбанка свалился вазон (видео)

Вазон чудом не упал на голову журналистам. Коллаж "Сегодня"

На митинге под зданием Укрэксимбанка из окна свалился вазон, который едва не попал в журналистов. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

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Представители СМИ пришли на протест к Укрэксимбанку. Под зданием стояла главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева с коллегой – именно по ним едва не попал вазон.

Отметим, что сегодня журналисты собрались на митинг и требуют отставки главы банка Евгения Мецгера за его скандальное поведение на интервью.

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.