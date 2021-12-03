Що чекати на Донбас після переговорів Путіна і Зеленського — заява в ТКГ

Прямі переговори з господарем Кремля будуть дипломатичною перемогою / Колаж "Сьогодні"

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним означатимуть — Київ домігся від Москви того, що вона визнала себе стороною конфлікту.

Таку думку висловив у програмі "Сегодня День" на телеканал "Україна 24" представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш.

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Остаточна мета

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі переговори, він не буде віч-на-віч. У цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі переговори відбудуться, то це вже автоматично означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезною дипломатичною перемогою і початком врегулювання конфлікту", — сказав Гармаш.

Представник України у Тристоронній контактній групі зазначив, що жодні одноосібні домовленості після такої зустрічі не набудуть чинності без відповідного затвердження Верховною Радою та без підписів членів ТКГ.

"Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він пам'ятатиме, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук (Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ – ред.). І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого страшного, якщо такий діалог дійсно відбудеться", — сказав Гармаш.

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Ситуація