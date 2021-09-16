Гордон негативно відреагував на слова Данілова про латиницю

Гордон (ліворуч) розкритикував Данілова за латиницю, але похвалив за англійську. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон розкритикував секретаря РНБО Олексія Данілова за його позицію про перехід з кирилиці на латиницю в Україні й назвав це маячнею.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
Передовсім він похвалив ініціативу Данілова щодо вивчення англійської мови на національному рівні.
"Я відчуваю себе неповноцінним, тому що не знаю англійської мови, і це моя проблема. Я не можу нарівні спілкуватися з величезною кількістю людей", – сказав журналіст.
Коментуючи слова секретаря РНБО про перехід з кирилиці на латиницю, Гордон зазначив, що питання мови, національних героїв, конфесій тощо мають бути останніми в ряду найважливіших питань. А насамперед потрібно розібратися з економікою і рівнем життя в цілому.
"Ну яка латиниця – це чиста хрінь. Яка латиниця, про що ви. Давайте давньогрецьку, на арабській мові... Ну що це таке, це рівень держави сьогодні – на латиницю переходити? (...) Данілов молодець, що закрив канали Медведчука, я говорю – браво. Каже про англійську мову – прекрасно. Каже про латиницю – це маячня собача. Але нехай він на мене за це не ображається... Я просто думаю, що він не дуже вдало висловився", – сказав він.
Кирилиця чи латиниця: історія питання
- Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.
- Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.
- Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.
Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.
У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.