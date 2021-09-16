"Чистая хрень, бред собачий": реакция Гордона на слова Данилова про латиницу

Гордон (слева) раскритиковал Данилова за латиницу, но похвалил за английский. Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал секретаря СНБО Алексея Данилова за его позицию о переходе с кириллицы на латиницу в Украине и назвал это бредом.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
В первую очередь он похвалил инициативу Данилова об изучении английского языка на национальном уровне.
"Я чувствую себя неполноценным, потому что не знаю английского языка и это моя проблема. Я не могу на равных общаться с огромным количеством людей", – сказал журналист.
Комментируя слова секретаря СНБО о переходе с кириллицы на латиницу Гордон отметил, что вопросы языка, национальных героев, конфессий и т.п. должны быть последними в ряду наиважнейших вопросов. А в первую очередь нужно разобраться с экономикой и уровней жизни в целом.
"Ну какая латиница – это чистая хрень. Какая латиница, о чем вы. Давайте древнегреческий, на арабском языке… Ну что это такое, это уровень государства сегодня на латиницу переходить? … Данилов молодец, что закрыл каналы Медведчука, я говорю – браво. Говорит про английский язык – прекрасно. Говорит про латиницу – это бред собачий. Но пусть он на меня за это не обижается … Я просто думаю, что он не очень удачно высказался", – сказал он.
Кириллица или латиница – история вопроса
- Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.
- Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.
- Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.
Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.
В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.