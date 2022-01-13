Колишній соратник Порошенка попався на хабарі

13 січня на підставі підозри про отримання хабара у розмірі 17 тисяч доларів було затримано народного депутата України VIII скликання, члена партії "Блок Петра Порошенка".

Про це повідомляється на сайті ДБР.

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Що відомо

Працівники Державного бюро розслідувань викрили народного депутата України VIII скликання, члена партії "Блок Петра Порошенка", який обманом заволодів 17 тис. доларів США. Нині він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції. За попередньою інформацією, посадовець пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства.

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Хто це може бути

За версією телеграм-каналу Pavlovsky NEWS, затриманим може бути Андрій Немировський.

"Наш журналіст розпізнав на розмитому фото силует Андрія Немировського. ДБР уточнює, що наразі підозрюваний обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції. У Фейсбуці Немировського вказана саме ця посада. Також збігається і куртка, в якій затримали екснардепа", – зазначають журналісти.