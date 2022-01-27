Не касками єдиними: Німеччина допоможе Україні відновити військовий бункер

Анналена Бербок пообіцяла, що Німеччина допоможе у ремонті бункера. Колаж "Сьогодні"

Німеччина допоможе Україні збудувати захисний бункер під Одесою. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, виступаючи у Бундестазі на дебатах, присвячених загрозам російської агресії в Україні.

У своєму виступі вона нагадала про рішення надіслати Україні п'ять тисяч військових захисних шоломів, повідомляє Укрінформ.

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"Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла б про це чітко заявити тут – на виконання українського бажання ми зараз постачаємо захисні шоломи" – сказала Бербок.

Міністр зазначила, що підтримка Німеччини стосується питання захисного бункера під Одесою.

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча подорож туди", – розповіла Бербок.

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Голова МЗС Німеччини також зазначила, що українські офіцери брали участь у програмах військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН, а "підтримка Німеччини України в рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро з 2014 року".

При цьому міністр зазначила, що офіційний Берлін продовжує дотримуватися позицій щодо непостачання Україні летального озброєння.

Каски від Німеччини

Міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні 5 тисяч армійських касок. Вона назвала це чітким сигналом, що Німеччина на боці України.

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Втім, в Україні це рішення зустріли з подивом. Так, мер Києва Віталій Кличко назвав його "жартом" та припустив, що наступного разу Німеччина відправить подушки.

Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав постачання військових захисних касок, але водночас розкритикував їх як "чисто символічний жест". "Це крапля у морі, це навіть не втіха", – сказав він.

Чим Німеччина допомагає та не допомагає Україні