Буде компроміс: "Слуга народу" погодилася на план Тимошенко

Верховна Рада розглядає законопроект №5599 про олігархів. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про "план Тимошенко" та законопроєкт щодо деолігархізації. Вже є схема, за якою будуть голосувати.

Як заявив Арахамія журналістам, переговори з усіма фракціями тривали близько півтори години. Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний, за словами політика, варіант.

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"Кожна фракція, лідери фракцій, виступлять по 10 хвилин. А потім кожен автор поправок по три хвилини візьме. Після цього ми підемо на голосування", – сказав "слуга народу".

За його словами, "Європейська солідарність" і ОПЗЖ відмовилися від пропозиції зняти з розгляду поправки нардепів в обмін на можливість виступу з позицією щодо законопроєкту. Арахамія заявив, що цих поправок кілька сотень і голосування щодо них може зайняти кілька днів. Тому фракція "Слуга народу" на зборах вирішила поставити на голосування процедуру постатейного розгляду.

Опозиційні депутати зазначали, що стаття регламенту щодо постатейної процедури не скасовує право нардепів на розгляд їхніх поправок.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт про деолігархізацію (№ 5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що до законопроєкту потрібно внести велику кількість принципових поправок. Проте Рада прийняла законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

за основу під час засідання 1 липня 2021 року. Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури (тобто він повинен протидіяти лобізму), а також на громадську думку, зокрема через медіа.

Проте законопроєкт викликав неоднозначні оцінки українських і зарубіжних політиків та експертів. Зокрема, на думку українського омбудсмена Людмили Денісової , у законопроєкті є порушення Конституції .

, у законопроєкті є . Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр вестиме РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмежити свободу слова.

Раніше ми повідомляли, що депутати не вийдуть з Ради, поки не вирішать питання з олігархами.

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