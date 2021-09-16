Брифінг Кулеби перервано несподіваним дзвінком Зеленського (відео)

Зеленський зірвав Кулебі спілкування з журналістами. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський несподівано набрав міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, коли той давав брифінг. Главі МЗС України на деякий час довелося перерватися, щоб відповість главі держави.
Перша частина брифінгу міністра тривала всього п'ять хвилин. Кулеба закінчив на співпраці в рамках Люблінського трикутника і в цей момент зателефонував Зеленський.
"Мені тут президент дзвонить. Можна на паузу поставити трансляцію?" – сказав він і брифінг терміново перервався.
Розмова Кулеби і Зеленеского зайняла буквально кілька хвилин і брифінг поновився.
"Прошу вибачення, пару робочих питань, які потрібно було обговорити", – пояснив міністр.
На відео момент з дзвінком Зеленського з 4 хв. 50 сек.
Інші новини на тему:
- Напередодні в МЗС розповідали, що планує Україна на Генасамблеї ООН. За словами Кулеби, Україна хоче ініціювати дебати про ситуацію в окупованому Криму і на Донбасі.
- Тим часом в Європі все частіше стали звучати тези, мовляв, зараз Україні не місце в ЄС і НАТО і озвучують не найоптимістичніший сценарій. Наприклад, кажуть, що членства нам чекати через 15-20 років. Але Кулеба назвав реальну причину, чому Україну не беруть в ЄС.
- Також днями радники лідерів держав "нормандського формату" провели зустріч. Вони обговорювали майбутні переговори на рівні глав МЗС.