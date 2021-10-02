Велика помилка Діми: президент про ситуацію з Разумковим

На "Великій фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці президент України Володимир Зеленський дав пояснення на питання, які у нього стосунки зі спікером Дмитром Разумковим.

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"Тема Дмитра Разумкова для мене зовсім не питання. Загалом, я вважаю, що це питання є внутрішньофракційним. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, виносити це питання в публічну сферу, в медіа. Секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей просто інші політичні погляди. І це нормально, ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони інші, ніж у більш ніж 200 людей, і інші, ніж у 73%, які віддали голоси саме за ту програму, ми ж нічого іншого не робимо – то це нормально, значить ти живеш своїм особистим життям", – заявив Володимир Зеленський.

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Як розвивалися події

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".