Бойовики бояться воювати за Росію – міністр пояснив, що їх так налякало

Бойовики нажахані "Байрактарами" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Після того, як Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі, бойовики стали боятися записуватися в окупаційні війська

Про це розповів у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков.

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"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", – сказав він.

Резніков зазначив, що якщо ці попередження не спрацьовують, Україна керується Статутом ООН про право на самозахист та застосовує усі необхідні сили та засоби.

"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці (бойовиків). За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках – вони розуміють, чим це може скінчитися", – наголосив міністр.

ЗСУ застосували "Байрактар"