Блінкен повідомив, чим закінчаться переговори із Росією щодо гарантій безпеки

Блінкен розповів, що Штати готові запропонувати Путіну / Колаж "Сьогодні"

За кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ щодо надання останній гарантії безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів. Все, на що сподівається Вашингтон — порозумітися з Москвою з низки питань.

Про це повідомляє американський телеканал ABCnews.

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Надії

"Я не думаю, що ми побачимо будь-які прориви. Будь-який прогрес, якого ми хочемо досягти, можливий лише на взаємній основі", — сказав Блінкен в інтерв'ю ABC.

При цьому держсекретар додав, що досягти прогресу у вирішенні питань, що викликають занепокоєння в обох сторін, можна і це сприятиме покращенню безпеки.

"Є заходи зміцнення довіри, є заходи зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми. Є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо вони будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, є підстави зниження напруженості, забезпечення більшої прозорості, створення більшої довіри, і все це усунуло б занепокоєння, яке нібито має Росія", — сказав Блінкен.

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Особливим порядком денним може стати питання Казахстану, куди Росія направила війська для придушення заворушень.

В очікуванні переговорів