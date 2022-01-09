Блінкен повідомив, чим закінчаться переговори із Росією щодо гарантій безпеки

Блінкен розповів, що Штати готові запропонувати Путіну / Колаж "Сьогодні"
За кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ щодо надання останній гарантії безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів. Все, на що сподівається Вашингтон — порозумітися з Москвою з низки питань.
Про це повідомляє американський телеканал ABCnews.
Надії
"Я не думаю, що ми побачимо будь-які прориви. Будь-який прогрес, якого ми хочемо досягти, можливий лише на взаємній основі", — сказав Блінкен в інтерв'ю ABC.
При цьому держсекретар додав, що досягти прогресу у вирішенні питань, що викликають занепокоєння в обох сторін, можна і це сприятиме покращенню безпеки.
"Є заходи зміцнення довіри, є заходи зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми. Є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо вони будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, є підстави зниження напруженості, забезпечення більшої прозорості, створення більшої довіри, і все це усунуло б занепокоєння, яке нібито має Росія", — сказав Блінкен.
Особливим порядком денним може стати питання Казахстану, куди Росія направила війська для придушення заворушень.
В очікуванні переговорів
- Вранці 9 січня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль може обмежитися лише однією зустріччю зі США щодо гарантій безпеки, якщо останні відмовляться вислуховувати аргументи Росії.
- 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтону та інших європейських країн призначена на 13 січня.
- Підготовка до цих контактів проходила на тлі розробки адміністрацією Білого дому нових санкцій проти Росії на випадок нападу на Україну.
- На думку російського експерта, колишнього радника Володимира Путіна Андрія Іларіонова, Байден уже погодився на ультиматум Путіна щодо українського питання. Зокрема, щодо питання врегулювання конфлікту на Донбасі .