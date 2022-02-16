Блінкен пояснив Росії, що буде у разі визнання "Л/ДНР"

Кремль отримав відповідь від Блінкена / Колаж "Сьогодні"
Вашингтон зробив різку заяву щодо наміру Росії легалізувати так звані "Л/ДНР", що утворилися на тимчасово непідконтрольних Києву українських територіях. Москва одержала на свою адресу чергове попередження.
Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
Заява
"Російська Дума заявила, що планує направити президенту Путіну звернення про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік "незалежними". Для ясності: схвалення Кремлем цього звернення буде рівносильним повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань щодо Мінських угод", — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Також у заяві сказано, що визнання "Л/ДНР" унеможливить прописаний у Мінських угодах процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються маріонетками Москви з 2014 року.
"Ухвалення цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, стане грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлене Росією зобов'язання продовжувати займатися дипломатією для досягнення мирного врегулювання цієї кризи та вимагатиме швидкої й твердої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з партнерами", – резюмував Блінкен.
Ситуація
- 19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
- Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до російського колеги з проханням "не визнавати незалежність" "Л/ДНР". Нібито Єлисейський палац запевнили, що Путін утримається від визнання.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, якщо визнання відбудеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.
- МЗС України зазначило, що у Росії є вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.