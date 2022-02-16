Блинкен объяснил России, что будет в случае признания "Л/ДНР"

Кремль получил ответ от Блинкена / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон сделал резкое заявление относительно намерения России легализовать так называемые "Л/ДНР", образовавшиеся на временно неподконтрольных Киеву украинских территориях. Москва получила в свой адрес очередное предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

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"Российская Дума заявила, что планирует направить президенту Путину обращение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "независимыми". Для ясности: одобрение Кремлем этого обращения будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по Минским соглашениям", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также в заявлении сказано, что признание "Л/ДНР" сделает невозможным прописанный в Минских соглашениях процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются марионетками Москвы с 2014 года.

"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать заниматься дипломатией для достижения мирного урегулирования этого кризиса и потребует быстрого и твердого ответа со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами", – резюмировал Блинкен.

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