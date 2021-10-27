Без вакцини не пустять: у Раді проведуть "медичне засідання"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламентський комітет з охорони здоров'я ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради. Про це УНН розповіла заступник голови комітету Оксана Дмитрієва.

За її словами, серед питань до розгляду:

Реклама

постанова №6154 про заборону доступу до приміщень ВР невакцинованим особам.

розгляд законопроєкту, що передбачає трансформацію державних медичних установ на державні некомерційні підприємства.

"Ми бачимо ситуацію із захворюваністю на коронавірус, і я впевнена, що якщо є вимоги щодо дотримання обмежень, то Верховна Рада повинна також дотримуватися всіх цих вимог", – сказала Дмитрієва.

Також вона припустила, що позачергове засідання може пройти 4 листопада, але на даний час ще не розпочалася процедура збирання підписів.

Раніше нардеп Радуцький зазначав, що невдовзі можуть запровадити обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковідним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Також він розповів про те, що нардепи вакцинуються на камери, але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.

Нардеп заявляв, що карантин у парламенті набуде чинності з відстрочкою з технічних причин, але не пізніше 15 листопада. Він уточнив, що це пов'язано з відсутністю технічних можливостей для перевірки ковід-сертифікатів – щоб не створювати черги на вулиці при вході до Ради.

Реклама

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нових випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 692 мешканці України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.