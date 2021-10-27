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У Кабміні будуть кадрові перестановки: "Слуги народу" не ухвалили рішення

Наталія Магдик Наталія Магдик
27 жовтня, 16:35
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Шмигаль вважає, що кадрові перестановки лише підуть на користь влади
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України потрібні для посилення та зміни стратегії роботи відомств. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Укрінформ .

"Як ми завжди говорили, ніхто не тримається за посади, і кадрові зміни можливі. Це потрібно завжди, коли необхідно десь посилити, десь змінити стратегію міністерства. Тобто, залежно від ситуації – криза, розвиток, підтримка чогось – Звісно, тоді відбуваються кадрові зміни", – зазначив Шмигаль.

Шмигаль також додав, що поки що не готовий обговорювати питання конкретної зміни конкретних міністрів до того, як фракція "Слуга народу" не ухвалить рішення всередині політсили.

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Також він нагадав, що міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву за власним бажанням, її розглядатиме парламент.

Раніше журналіст Дмитро Гордон заявляв тому, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – голову Міноборони Андрія Тарана та Мін'юсту Дениса Малюську. На думку Гордона, Таран не підходить для посади міністра оборони і розвів в армії безлад.

"Андрію Тарану приготуватися на вихід треба. Тому що той "совок", який він розвів в армії, і "безладдя", яке панує там сьогодні, в армії країни, що воює, це не справа. Він не годиться для посади міністра оборони і він повинен піти у відставку. І він піде у відставку – його скоро замінять", – наголосив журналіст.

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21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.

13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим головою МВС .

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