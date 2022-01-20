Безглузда дипломатія: Разумков висловився про ідею Зеленського

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що президент України Володимир Зеленський не зможе провести тристоронні переговори з лідерами США та Росії Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Коментуючи відповідну ідею Зеленського в ефірі телеканалу "Україна 24", екс-спікер Ради заявив, що "в цьому випадку нетрадиційну дипломатію замінили безглуздою дипломатією".

Реклама

Разумков нагадав, що раніше Зеленський, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням, заявив про готовність йти на прямі переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Вони мали розуміти, готова на це Російська Федерація чи ні. Фактично одразу після виступу президента вийшов Пєсков (прессекретар Путіна – ред.) і сказав – ми не готові йти на прямі переговори із Зеленським. Точка. Навіщо виходити і на всю країну говорити щось, не розуміючи, який фідбек ти отримаєш?.. Фактично ми одразу отримали дипломатичного ляпаса, що з нами не розмовлятимуть, з президентом Зеленським не розмовлятимуть", – підкреслив політик.

Разумков: "Я думаю, цей показник буде збільшуватися" / Фото: Facebook

Оцінюючи "ідею щодо проведення саміту на трьох", екс-спікер парламенту зазначив:

Реклама

"Президент США передзвонив Зеленському на другий день після того, як переговорив із Путіним. Щось мені підказує, що за такої нетрадиційної дипломатії прямих переговорів у форматі трьох найближчим часом не відбудеться".

Також Разумков оцінив пропозиція президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії.

"Треба розуміти, чи готові до таких переговорів росіяни. Ми не чуємо відповіді на це питання. І ми бачимо досить незрозумілу аморфну позицію всередині української влади. Президент не реагує на це – так, ні, є домовленість, немає домовленості, у рамках чого вони відбуватимуться. Тому в цьому, на жаль, дуже багато питань", – сказав він.

Зеленський готовий до діалогу з Путіним

1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб врегулювати конфлікт на Донбасі.

Тоді ж у Путіна озвучили Зеленському умову, у яких можливі такі переговори.

Реклама

Голова ОПУ Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Фокус заявив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінок чекають і йому готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Вже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, вона відбудеться", – заявив він.

Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним з приводу скупчення російських військ на кордоні України.