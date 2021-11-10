Білорусь визнала Крим російським

Російські журналісти теж люблять ставити запитання "Чий Крим?" Нині відповідав голова МЗС Білорусі Макей/Колаж "Сьогодні"

Голові МЗС Білорусі Володимиру Макейю під час інтерв'ю російським ЗМІ довелося відповідати на запитання чий Крим, що кількома днями раніше зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Глава зовнішньополітичного відомства Білорусі заявив, що на сьогоднішній день Крим є територією Росії.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

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Розпливчаста заява

"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", – сказав в інтерв'ю російському РІА "Новини" Макей.

Нагадаємо, несподівано тему Криму почав піднімати Лукашенко під час засідання Вищої держради Союзної держави (Росія + Білорусь). Тоді Лукашенко поскаржився, що не може легально злітати на півострів, де має якесь майно.

"Я просто хочу членам Вищої держради поскаржитися. Україна закрила для Білорусі небо і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність та інші є проблеми. І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю ", – сказав тоді диктатор.

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Позиція Мінська щодо Криму