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Білорусь перестала приймати висланих з ЄС мігрантів

Марія Дмитренко
14 жовтня, 08:51
Раніше влада Литви, Латвії та Польщі оголосили режим НС через наплив мігрантів з білоруської території

Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ вступає в силу сьогодні, 14 жовтня.

Про це повідомляє національний правовий інтернет-портал країни.

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Його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.

"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", – йдеться в документі.

В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.

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Реадмісія – згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.

Міграційний терор

  • На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
  • У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.

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