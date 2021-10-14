Білорусь перестала приймати висланих з ЄС мігрантів

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Документ вступає в силу сьогодні, 14 жовтня.
Про це повідомляє національний правовий інтернет-портал країни.
Його підготували в рамках заходів у відповідь на дії ЄС щодо Білорусі.
"Призупинити дію угоди між Республікою Білорусь і Європейським союзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу, підписаного в Брюсселі 8 січня 2020 року", – йдеться в документі.
В угоді визначено механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання.
Реадмісія – згода держави на приймання назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.
Міграційний терор
- На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
- Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.