Беларусь перестала принимать высланных из ЕС мигрантов

Фото: коллаж "Сегодня"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября.
Об этом сообщает национальный правовой интернет-портал страны.
Его подготовили в рамках ответных мер на действия ЕС в отношении Беларуси.
"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", – говорится в документе.
В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.
Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.
Миграционный террор
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.