Беларусь перестала принимать высланных из ЕС мигрантов

Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября.

Об этом сообщает национальный правовой интернет-портал страны.

Реклама

Его подготовили в рамках ответных мер на действия ЕС в отношении Беларуси.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", – говорится в документе.

В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.

Реклама

Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

Миграционный террор