Уважно стежимо – Пєсков гадає, чим закінчаться переговори в США

Росія уважно стежить за перемовинами України та США. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден під час переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським може переконати його дотримуватися Мінських угод. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 31 серпня.

"Ми дуже уважно, звичайно, відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США дійсно можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського з тим, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації мінських домовленостей, а також домовленостей, які пізніше були досягнуті в Парижі", – сказав Пєсков.

Він зазначив, що Байден міг би також спонукати Зеленського відмовитися від дій, які здатні завдати шкоди процесу мінського врегулювання. Спікер Путіна також додав, що Росія не втручатиметься в стосунки США та України.

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Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проблеми з виконанням Мінських угод мають структурний характер, оскільки Росія є учасником цього конфлікту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Великобританію та Канаду.

Ми також писали, що Зеленський заявив, що не виключена поява нового переговорного формату по Донбасу паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.