Байден попросив громадян США залишити Україну просто зараз – заява

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Президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну.

"Американські громадяни повинні виїхати зараз", – сказав Байден в інтерв'ю NBC News.

Коментуючи російську загрозу, він зазначив:

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"Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація".

Джо Байден / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Байден не відправлятиме до України війська

Президент США зазначив, що не існує сценаріїв, які б припускали відправку військ до України для евакуації американців .

"Якщо американці та Росія почнуть стріляти один в одного – це світова війна", – додав він.

Крім того, 10 лютого Держдепартамент опублікував попередження про те, що США "не зможуть евакуювати американських громадян у разі воєнних дій Росії будь-де в Україні". У Держдепі попередили, що регулярні консульські послуги, зокрема допомога громадянам, які намагаються залишити країну, серйозно зменшаться у разі бойових дій.

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США евакуювали з України частину дипломатів

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки". Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

Посольство США також рекомендувало американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.