Війська США готуються до евакуації громадян: в Україну не заходитимуть

Джо Байден також порадив американцям покинути Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війська США в Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть виїжджати в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних американських осіб. Чиновники на умовах анонімності повідомили, що війська США не входитимуть до України для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові пункти на території Польщі.

Реклама

За інформацією Пентагону, близько 1700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, перекидаються до Польщі з військової бази "Форт-Брег" у Північній Кароліні.

Представник Білого дому заявив, що США не планують масової евакуації американських громадян з України.

Реклама

"Ми постійно оцінюємо зміну ситуації з безпекою на випадок непередбачених обставин, як завжди", – сказав чиновник.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі також повідомив на брифінгу, що військова операція з вивезення американців із української території не планується.

"Якщо американці, які перебувають в Україні, прислухаються до попереджень від Держдепу та президента, не має бути потреби у залученні 82-ї повітряно-десантної дивізії для надання допомоги в місіях з евакуації", – сказав Кірбі.

При цьому представник Пентагону припустив можливість залучення американських військових для евакуації громадян США з України у разі потреби.

На відміну від безладної евакуації громадян США з Афганістану у 2021 році, американські офіційні особи зазначили, що люди повинні мати можливість їздити до Польщі з України.

Реклама

Крім того, президент США Джо Байден заявив цього тижня, що американцям буде розумно залишити Україну, йдеться у публікації.

Байден розгортає додаткові сили у Східній Європі

Президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США у Східній Європі. За словами американських чиновників, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через накопичення військ Росії поблизу України.

Розгортання включатиме приблизно 2 тисячі американських військовослужбовців у Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Також США привели 8500 військовослужбовців у США у підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть потрібні сили реагування НАТО.

/ Фото: Пентагон

США евакуювали з України частину дипломатів

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки". Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

Посольство США також рекомендувало американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.